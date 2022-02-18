اختتام فعاليات تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك “JADEX”

أنهت القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الأمريكية، فعاليات تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك (JADEX).

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، اختتمت فعاليات التمرين، الثلاثاء الماضي، بمركز العمليات الجوي، وقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، بعدما استمر لمدة 3 ايام.

ويأتي التمرين امتدادا لسلسلة من التمارين المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتطبيق الإجراءات العملياتية بشكل احترافي يعكس الجودة والإتقان.