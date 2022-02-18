مسؤول غربي: روسيا جاهزة لاجتياح أوكرانيا.. والمعركة قد تبدأ في أي وقت #عاجل

بدأت عمليات إجلاء المدنيين من مناطق يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا شرق أوكرانيا، تزامنا مع سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون، وفقا لما أعلنته “رويترز”، اليوم الجمعة.

ونقلت “رويترز”، عن مسؤول غربي، إن روسيا جاهزة لاجتياح أوكرانيا، لافتا إلى أن المعركة قد تبدأ في أي وقت، متابعا: “وصلنا اليوم إلى أخطر مرحلة في أزمة أوكرانيا”.

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أن العالم بات أكثر خطورة وتعقيدا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن حرب باردة جديدة.

وأضاف خلال كلمة له، اليوم، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أنه لا بديل عن الدبلوماسية لحل الصراعات.

وطالب جميع أطراف الأزمة الأوكرانية بالتوقف عن التصريحات الاستفزازية، لافتا إلى أنه حال حدوث الحرب في أوكرانيا فستكون كارثية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن حلف الناتو غير مستعد لتنفيذ المقترحات الأمنية التي طلبتها روسيا.

وأضاف في تصريحات له، أن روسيا سلمت الجانب الأمريكي، أمس الخميس، ردها على المقترحات الأمنية، مشيرا إلى أن أوكرانيا ما زالت ترفض التنفيذ الكامل لاتفاق مينسك.