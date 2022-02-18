التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي المصري والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة الأهلي المصري ونظيره الهلال السوداني، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان بالسودان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل ضم في حراسة المرمى علي لطفي، خط الدفاع علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، خط الوسط أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد، خط الهجوم محمد شريف.

فيما جاء تشكيل الهلال في حراسة المرمى علي أبو عشرين، خط الدفاع فارس عبد الله، واتارا، أرنق، خط الوسط: صلاح عادل، والي الدين خضر، جيرارد فيري، أجاجون، خط الهجوم عيد مقدم، إبراهيما مصطفى، ياسر مزمل.