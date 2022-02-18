سماع دوي انفجارات في سماء لبنان.. ومقاتلات إسرائيلية تحلق فوق مناطق بيروت

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في سماء بيروت، فيما حلقت طائرات إسرائيلية على علو منخفض فوق مناطق بيروت وجبل لبنان.

وأطلقت صافرات الإنذار، مرتين متتاليتين شمال إسرائيل قبل أن تتبعها أصوات انفجارات ضخمة، تزامنا مع اختراق طائرة مسيرة للأجواء الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال، اختراق طائرة مسيرة للأجواء الإسرائيلية، بعد رصدها أثناء العودة إلى الحدود اللبنانية، الأمر الذي استدعى تحليق عدد من المروحيات والمقاتلات الإسرائيلية لمحاولة إسقاطها، تزامنا مع إطلاق صاروخ من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراضها.