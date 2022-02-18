مدافع نيوكاسل يجري جراحة في القدم #نيوكاسل #Newcastle #NUFC #UK

أجرى كيران تريبيير، مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عملية جراحية، بعد إصابته بكسر في القدم.

وتحدث المدير الفني للفريق إيدي هاو، عن اللاعب الذي وصفه بـ”الملهم” بعد إجراء العملية الجراحية، معربا عن أمله في عودة اللاعب إلى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.

وقال “هاو”، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم إجراء العملية الجراحية للاعب الذي يمثل غيابه ضربة كبيرة للفريق بالتزامن مع أدائه الجيد.

وأكد أن فترة غيابه عن الملاعب ليست معلومة، متمنيا عودته لتشكيلة الفريق قبل انتهاء الموسم الحالي.

ويلتقي نيوكاسل مع وست هام يونايتد، غدا السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشار إلى أن نيوكاسل تعاقد مع تريبيير في يناير الماضي، من أتلتيكو مدريد مقابل 12 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 16 مليون دولار، وشارك اللاعب البالغ 31 عاما في أربع مباريات فقط، محرزا هدفين قبل أن يصاب بكسر في القدم اليسرى في فوز فريقه 1-0 على أستون فيلا الأحد الماضي.