190 ألف جندي روسي يحاصرون أوكرانيا

كشف سفير أمريكا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مساء اليوم الجمعة، عن عدد القوات الروسية التي تحاصر أوكرانيا وعلى أهبة الاستعداد للغزو.

وقال مايكل كاربنتر، سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن أوكرانيا مهددة بما يتراوح ما بين 169 و190 ألف جندي وعنصر أمني توجههم روسيا.

وخلال اجتماع للمنظمة الجمعة في فيينا، وصف كاربنتر الحشد العسكري بأنه الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشمل جنوداً على منطقة الحدود الروسية وبيلاروسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وكانت التقديرات تشير في الشهر الماضي إلى أن عدد القوات الخاضعة لسيطرة روسيا يبلغ نحو 100 ألف. وأفاد دبلوماسيون بأن روسيا لم تحضر الاجتماع الذي عقد في فيينا.

ودعت أوكرانيا إلى عقد الاجتماع للحصول على تفسيرات لتحركات القوات. وأوصى كاربنتر بأن تسمح موسكو بتحليق طائرات من دول أخرى للتحقق من انسحاب القوات الذي تم إعلانه.