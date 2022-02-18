السعودية تشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

تشارك المملكة العربية السعودية، اليوم وغدا، في مؤتمر ميونخ للأمن والذي يعقد في ألمانيا.

ويشارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، ووزراء خارجية العديد من دول العالم، ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية.

يناقش المؤتمر أهم القضايا والمستجدات على الساحة السياسية والأمنية الدولية، إضافة إلى بحث القضايا الصحية والبيئة التي يواجهها العالم، وإيجاد آليات وحلول لها، بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنطلق أعمال الدورة الـ58 لمؤتمر ميونخ للأمن في فندق “بايريشرهوف” في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة.