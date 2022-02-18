لبنان يلاحق “مسيئين” لدول الخليج

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الجمعة، ملاحقة أي شخص يسيء لدول الخليج.

وفي تصريحات صحفية أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن بلاده ستقوم ووفقا للقانون بإجراء اللازم حيالهم.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أكدت اليوم أن الوزير بسام مولوي وجّه كتاباً إلى النيابة العامة، طالباً إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في ندوتين عقدتا وتعرضتا إلى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام.

وتابع البيان أن الملاحقة تأتي خصوصاً لعدم استحصالهما على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الأصول القانونية، ولعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، واستناداً إلى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي.