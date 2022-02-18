برلمانات العرب تندد بالمساس بأرض وشعب وسيادة #السعودية و #الإمارات

أدان رؤساء البرلمانات العربية، مساء اليوم الجمعة، بأشد العبارات محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المس بأرض و شعب وسيادة السعودية والإمارات.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في القاهرة برئاسة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد.

واستنكر رؤساء البرلمانات العربية استمرار الميليشيات الحوثية بالتصعيد ومحاولاتها فرض سيطرتها بالقوة على المناطق اليمنية وأدانوا تجاهلها لدعوات مجلس الأمن والمجتمع المدني في هذا الصدد، مؤكدين أنه لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة ضد اليمنيين.

و رحب رؤساء البرلمانات العربية بأي مبادرة عربية تجسد التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات والأوبئة و الكوارث.