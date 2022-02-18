بالفيديو… مأساة #ريان المغربي كادت تتكرر في #السعودية

أنقذ الدفاع المدني في مدينة حائل، مساء اليوم، طفلاً احتجز في مرتفع جبلي.

وأكد حساب الدفاع المدني على موقع “تويتر” أن الطفل بصحة جيدة. ونشر الحساب صورا من عملية إنقاذ الطفل.

كانت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل قد باشرت حادثة احتجاز طفلاً، في أحد المرتفعات الجبلية في جنوب حائل “مدر”، حيث تلقت فرق الدفاع المدني بلاغاً، طلب فيه الإنقاذ من أحد الحاضرين للواقعة.

أنقذ مدني #حائل طفلاً احتجز في مرتفع جبلي، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد. pic.twitter.com/A4VfNZusGQ — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 18, 2022

وتعلق الطفل في الجبل أثناء تسلقه، إلا أنه حاول النزول من أعلى الجبل، ولم يتمكن من ذلك.

وتسلق أحد أفراد الدفاع المدني عبر السلالم قرابة 30 مترًا، وخلال دقائق تكمن أفراد الدفاع المدني من إنقاذ الطفل.