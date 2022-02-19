قانون مؤقت لتجنب إغلاق حكومة #امريكا

وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة قانون إنفاق مؤقَّت يوفِّر التمويل للحكومة الفيدرالية إلى غاية شهر مارس المقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان: إنَّ قانون الإنفاق المؤقت “يوفِّر مخصصات السنة المالية 2022 للوكالات الفيدرالية حتى 11 مارس 2022 لاستمرار مشروعات وأنشطة الحكومة الفيدرالية”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرَّ مشروع الإنفاق بعد حصوله على أغلبية 65 صوتاً مقابل معارضة 27 من أعضاء المجلس.

وكان مجلس النواب مرَّر مشروع الإنفاق الأسبوع الماضي بأغلبية 272 صوتاً بينهم 51 من الأعضاء الجمهوريين مقابل معارضة 162 عضواً جميعهم من الجمهوريين باستثناء ديمقراطي واحد.