نجوم WWE يعلمون أطفال #جدة التصدي لـ”التنمّر والمتنمرين”

عقدت الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع WWE في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لقاء “Be a Star Rally” وهي مبادرة انطلقت من الولايات المتحدة من قِبل WWE في عام 2011م، والتي تُعنى بتعزيز دور الصحة النفسية والذكاء الاجتماعي ضد التنمر، بمساعدة تأثير نجوم WWE في تقديم خدماتهم المجتمعية بجانب الترفيه.

واشتمل اللقاء على عدة فقرات، تفاعل فيها نجوم WWE مع الأطفال في تحديات مختلفة، تعزز مبدأ التفاهم والتعاون فيما بينهم، وترفع ثقتهم بأنفسهم وبأقرانهم.

وتحمل المبادرة شعار “أظهر التسامح والاحترام” وتحدث النجوم فيها عن أهمية تقبل الآخرين، وإبداء التسامح في العلاقات البشرية، لتعزيز الانسجام بين جميع أفراد المجتمع.

وقد مُنح الأطفال فرصة الحديث عن موضوع التنمر وتأثيره السلبي على المجتمع، وظهر وعيهم العالي بموضوع اللقاء، واستزادوا خلال اللقاء بالنجوم من الطرق الصحيحة للتعامل مع التنمر والمتنمرين.

ويأتي لقاء “Be a Star Rally” كجزء من فعاليات عرض ELIMINATION CHAMBER المقدم من الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع WWE، ويقام العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة في مدينة جدة يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، بحضور العديد من النجوم، هم: النجم بوبي لاشلي،بروك لیسنر، سیث رولینز، أوستن ثیوري.

بالاضافة لـ إیھ جیھ ستایلز، ریدل، رومان رینز، بیل غولدبیرغ، دروماكنتایر، ریدیك موس.

إضافة إلى النجمتین: بیكيلینش، وليتا. ویستكمل العرض فعالیاته بحضور فرق عالمیة كفرقة ذا أوسو وذا فایكنج رایدرز.