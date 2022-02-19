ترحيل 8486 مخالفا لأنظمة المملكة خلال الحملات الميدانية المشتركة

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 10 فبراير وحتى 16 فبراير.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم – خلال الفترة السالف ذكرها – بلغ 14627، موضحة أن من بينهم 7953 مخالفًا لنظام الإقامة، و4732 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1942 مخالفًا لنظام العمل.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 428 شخصا، حاولوا العبور إلى داخل المملكة، بطريقة غير شرعية. مشيرة إلى أن 40% منهم يمنيو الجنسية، فيما تراوحت النسبة الباقية بين 55% إثيوبيو الجنسية، و5% من الجنسيات أخرى.

واستطردت الوزارة، في بيانها، أنه تم ضبط أيضا 86 شخصا، حاولوا الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية.

وحول المتورطين في إيواء وتشغيل العمالة المخالفة، كشفت الوزارة أنه جرى ضبط 12 شخصا، تورطوا في تلك الأفعال.

وتواصل الوزارة جهودها في تنفيذ الأنظمة، إذ يجري حاليا إخضاع 99989 وافدا مخالفا، منهم 88597 رجلاً، و11392 امرأة، مشيرة إلى أنه جرى ترحيل 8486 مخالفا.

واستطرد البيان: تم إحالة 87309 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2949) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم.