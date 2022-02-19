“أمن الطرق” يحذر من “سوء الطقس”

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحذير لقائدي المركبات بسبب عدم استقرار الطقس الساعات المقبلة وتدني مستوى الرؤية.

وقال في تغريدة على “تويتر”، إن عدد من مناطق المملكة تشهد رياح سطحية وأتربة مثارة، لافتا إلي ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

وحدد أمن الطرق المناطق المحتمل أن تشهد حالة من عدم الاستقرار ” الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، بالمنطقة الشرقية، وكذلك محافظات رماح والأفلاج والرين والسليل والقويعية ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وضرما، بمنطقة الرياض”.

وسجلت العاصمة المقدّسة والحرم المكي، أمطاراً خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ، في وقت سابق هطول أمطار رعدية على مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وبريدة والرياض والشرقية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.