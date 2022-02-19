قاضِ أمريكي يفجر مفاجأة: ترامب غير محصن.. ويمكن محاكمته

أعلن قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، إمكانية محاكمة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، على خلفية “هجوم الكابيتول”.

وقال القاضي، في تقرير مكون من 112 صفحة، إنه من الممكن محاكمة دونالد ترامب على خلفية دوره في هجوم أنصاره على الكابيتول، مؤكدا أن الرئيس السابق لا يتمتع بأي حصانة فيما يتعلق بهذه القضية.

وتأتي تصريحات القاضي في إطار ثلاث دعاوى المرفوعة ضده، من شرطيين ومسئولين منتخبين، اتهموه فيها بمسؤوليته عن أعمال العنف التي ارتكبت في مبنى الكابيتول، في يناير 2021.

واعتبر القاضي أن خطاب ترامب، الذي وجهه لآلاف من أنصاره في يناير قبل الماضي، يعتبر دعوة جماعية للتحرك، وهو ما نتج عنه أضرارا مادية ونفسية.

وأشار إلى أنه بعد وقت وجيز من خطاب ترامب، تحرك حشد يحمل أعلاما مكتوب عليها “ترامب 2020” إلى مقر الكونجرس، كما جرى اقتحام مبنى الكابيتول.

كما اعتبر القاضي أن تغريدات ترامب التي انتقد فيها نائبه مايك بنس، بسبب عدم منعه المصادقة على فوز جو بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي في الانتخابات، موافقة ضمنية على نشاط مقتحمي الكابيتول.