احترازيا.. إغلاق مؤقت لطريق #الهدا في الاتجاهين

أعلنت إمارة مكة عن إغلاق طريق الهدا مؤقتاً في الاتجاهين احترازيا بسبب هطول الأمطار.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أصدرت تحذير لقائدي المركبات بسبب عدم استقرار الطقس الساعات المقبلة وتدني مستوى الرؤية.

وتشهد عدد من مناطق المملكة، رياح سطحية وأتربة مثارة، لافتا إلي ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة” بحسب تغريدة له على تويتر.

وسجلت العاصمة المقدّسة والحرم المكي، أمطاراً خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ، في وقت سابق هطول أمطار رعدية على مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وبريدة والرياض والشرقية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.