السعودية تطلق أول وأكبر معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد عن #يوم_التأسيس #عاجل

تستعد السعودية لإطلاق أكبر وأول معرض افتراضي عن ذكرى يوم التأسيس، بالتزامن مع الاحتفال السنوي به في يوم 22 فبراير.

وتنطلق فعاليات المعرض بمشاركة صورة أو لوحة فنية، إضافة إلى كتابات تعبيرية من الطلاب، عبر استخدام تقنية الواقع الافتراضي، والتعريف بأهمية يوم التأسيس بالنسبة للسعودية والسعوديين.

وتأتي أهمية المعرض من منطلق كونه أول وأكبر معرض افتراضي في العالم، من حيث المساحة، وعدد المشاركين، إضافة لما يكتسبه من أهمية تاريخية استمدها من ذكرى يوم التأسيس.

ومن المقرر أن يتم استخدام نظام الواقع الافتراضي السعودي VRSA، ويتم من خلاله التحكم بالمعرض من خلال لوحة تحكم خاصة بكل مشارك على النظام.

ويعد نظام VRSA أحدث تقنية عالمية سعودية ذكية ثلاثية الأبعاد تفاعلية في العالم.

من جانبها، قالت بدرية محمد الزهراني، مديرة المعرض، إن المعرض يتم فيه محاكاة الدرعية القديمة كمركز له، فيما تأتي القاعات عبارة عن قصور الدرعية.

وأوضحت “الزهراني”، في بيان، إنه تم تقسيم المعرض إلى 13 منطقة، بعدد مناطق المملكة، وتضم كل منها منشآت تعليمية للمنطقة، عبر تدشين جناح لكل مدرسة.

وأضافت مديرة المعرض أنه يشتمل لوحات أو صور تعبر عن يوم التأسيس، مع إرفاق كلمة من المشاركين عن يوم التأسيس، بجانب جناح المنطقة الذي يحتوي على مشاركات القطاع العام والقطاع الخاص بكلمات تعبيرية أو صور تحاكي مناسبة يوم التأسيس.