أسلحة “لا تقهر” في تدريبات عسكرية يشرف عليها الرئيس الروسي #عاجل

نشر التلفزيون الروسي، اليوم السبت، مقاطع مصورة من تدريبات عسكرية روسية، جرى استخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز فيها، تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الرئاسة الروسية إن التدريبات عبارة عن مناورات عسكرية استراتيجية روسية، وجاءت تحت إشراف الرئيس الروسي، وتضمنت إطلاق “صواريخ باليستية وصواريخ كروز”.

وأكد الكرملين، في بيان، أنه تم تحقيق أهداف التدريبات، مؤكدا أن الصواريخ التي جرى إطلاقها أصابت أهدافها بدقة.

وظهر الرئيس بوتين في التلفزيون جالسا إلى جوار نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، فيما كان يستمع لتقارير عبر اتصالات الفيديو.

من جانبه، كشف سيرجي شويغو، وزير الدفاع الروسي إن الصواريخ البالستية التي جرى إطلاقها “فوق صوتية” من طراز “كينجال”، وصواريخ كروز “فوق صوتية”، من طراز “تسيركون”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف تلك الأسلحة، في وقت سابق، بأنها “لا تقهر”.

وحول أهداف التدريبات؛ كشف فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان الروسي، أن الهدف من التدريبات الحالية هو تدريب القوات الهجومية الاستراتيجية لهزيمة العدو بشكل مضمون.

وتعمق هذه التدريبات من القلق الدولي حيال إقدام روسيا، التي حشدت 100 ألف جندي على الحدود، على اقتحام أوكرانيا،.

وكان لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، قد قال في وقت سابق إن موسكو تستعد لهجوم وشيك على أوكرانيا.