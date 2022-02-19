رقم صادم.. #الصحة_العالمية تكشف عدد وفيات #كورونا أسبوعيا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه قبل عامين، الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، نتعامل مع انتشار الفيروس الجديد، لم نتخيل دخولنا العام الثالث من الوباء.

وأضاف فى بيان جديد له، أن التغطية العالية للقاح في بعض البلدان، والانخفاض لشدة أوميكرون، تشير الي سيناريو خطير بأن الوباء قد انتهى، لكنه ليس كذلك.

وأوضح كيف انتهى الوباء وهناك 70 ألف شخص يموتون أسبوعيًا بسبب فيروس كورونا، لافتا انه يمكن الوقاية منه وعلاجه، ولكن كيف ولم يتلقى 83% من سكان إفريقيا جرعة واحدة من اللقاح، و استمرار النظم الصحية في الضغط والتصدع تحت عبء القضايا، كيف يكون ذلك و فيروس شديد الانتقال ينتشر دون رادع تقريبًا، مع القليل من المراقبة لتتبع تطوره.

ويرى أن الظروف مثالية لظهور متغيرات أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة.

وأضاف يمكننا إنهاء الوباء كحالة طوارئ صحية عالمية العام الجاري ، حيث نمتلك الأدوات، الدراية.

ودعى جميع البلدان لسد فجوة التمويل العاجلة البالغة 16 مليار دولار أمريكي لمسرع توفير أدوات كورونا ACT ، لإتاحة اللقاحات والاختبارات والعلاجات ومعدات الوقاية الشخصية في كل مكان، وبالمقارنة مع تكاليف عام آخر من الاضطرابات الاقتصادية.

وأوضح أن إنهاء هذا الوباء يجب أن يظل محور تركيزنا، في نفس الوقت، يجب أن نتعلم الدروس التي تعلمنا إياها، فقد كان هناك العديد من المراجعات للاستجابة العالمية لهذا الوباء، مع أكثر من 200 توصية، مع أخذ هذه التوصيات في الاعتبار.

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية كلم بتكليفه الشهر الماضي بوضع مجموعة من المقترحات بشأن تعزيز الهيكل العالمي للوقاية من الجائحة والتأهب والاستجابة لها، لكي تنظر فيها جميع الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية في مايو.