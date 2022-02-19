وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي انتهاكات الحوثيين ومستجدات الملف الإيراني

عقد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اجتماعا اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر “ميونخ للأمن”، المنعقد في ألمانيا.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات التاريخية بين السعودية وأمريكا، كما بحثا سبل تعميق وتعزيز تلك العلاقات، بمختلف المجالات.

كما بحث الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن بينها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأسس إرساء السلام، وجهود البلدين تجاه ذلك في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية.

كما شمل اللقاء إدانة الطرفين لانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني، وضرورة وقفها، إضافة لوقف اعتداءاتها على المنشآت المدنية، وتهديد الملاحة الدولية.