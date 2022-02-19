الصين تدعو الغرب لـ”احترام مخاوف #روسيا ” #أوكرانيا

دعت الصين، الغربيين، اليوم السبت، إلى احترام مخاوف روسيا، مؤكدة أنها “معقولة” ويجب “أخذها في الاعتبار”.

وقال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، إن “احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا” ضرورة، متسائلا عما إذا كان انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيضمن السلام في المنطقة.

وأكد وانغ يي، خلال كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن أوكرانيا يجب أن تكون “جسرا بين الشرق والغرب وليس خط مواجهة”.

واختتم مؤكدا أن روسيا، وجميع الأطراف، من حقهم إبداء مخاوفهم، مؤكدا أن موسكو لديها مخاوف معقولة، ويجب أخذها في الاعتبار.