ألمانيا تدعو لـ”عدم التكهن” بنوايا #روسيا.. وبريطانيا تحذر موسكو من العقوبات #روسيا_أوكرانيا

دعت ألمانيا، اليوم السبت، إلى “عدم الكهن” بنوايا روسيا حيال أوكرانيا، فيما حذر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من أن دول الناتو لن تتراجع في ظل التهديدات الروسية.

وقالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا تتفق مع تقييم الولايات المتحدة بشأن الأزمة، قائلة إن أسوأ ما يمكن القيام به هو “التكهن أو افتراض” قرارات الآخر.

جاءت تلك التصريحات أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تترأسها ألمانيا في الوقت الحالي.

في السياق؛ قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن تهديدات موسكو ضد كييف لا يمكن أن تؤدي سوى تكاتف أعضاء حلف الناتو لدعم بعضهم البعض.

وحذر جونسون، بوتين، من أنه إذا كان يعتقد أنه من خلال شن الحرب ضد أوكرانيا فإنه سيدفع الناتو للوراء، فإنه سيجد العكس.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني أنه قد تكون تجربة روسيا ضد أوكرانيا مروعة، لكنها ستدفع إلى توحيد القارة، مشددا على أن أي هجوم ضد كييف سيخلف عقوبات صارمة على موسكو، وإصرار من حلف الناتو على الدفاع عن جبهته الشرقية.