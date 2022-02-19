نيوكاسل يواصل صحوته أمام #ويستهام.. ويحافظ على سجله للمباراة السادسة #الدوري_الإنجليزي

واصل نادي نيوكاسل، المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي والمنافس في الدوري الإنجليزي، صحوته اليوم السبت، وتعادل مع ويست هام، بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، يحافظ نيوكاسل على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السادسة، مع العلم أنه فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة.

وشهدت المباراة تسجيل الهدفين في الشوط الأول، إذ تقدم ويست هام في الدقيقة 32، بهدف سجله كريج داوسون، فيما تعادل نيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، بهدف لـ جوزيف ويلوك.

واتسمت المباراة بالسرعة والإثارة والفرص المتعددة، وكان نيوكاسل هو الأفضل والأكثر خطورة، إلا أنه فشل في ترجمة ذلك لأهداف مبكرة.

وكشفت إحصائيات المباراة عن استحواذ النادي المملوك للسعودية على الكرة بنسبة 60% خلال الشوط الأول.

في السياق؛ لعب فريق ويست هام على الهجمات المرتدة، وكاد أن يسجل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 20، لكن حارس نيوكاسل تصدى لتسديدة جارود بوين، قبل أن ترتد من العارضة.

لكن ويست هام تمكن من التقدم في الدقيقة 32، إذ استغل إحدى الضربات الحرة المباشرة، وسجل هدف التقدم، الذي لم يهنئ به طويلا.

ولم يتغير مسار المباراة بعد الهدف، إذ ظل نيوكاسل مستحوذا على اللعب، وتمكن من التعادل بعد ضربة حرة من آرون كريسويل، انقض عليها كريج داوسون، وحولها إلى داخل المرمى بضربة رأس.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى مدرب ويست هام ديفيد مويس تغييرا في الدفاع، بنزول بن جونسون بدلا من ريان فريدريكس.

وفي هذا الشوط، أضحى ويست هام الفريق الأفضل في البداية، وكاد أن يحرز هدف التقدم مجددا عن طريق داوسون بتسديدة من داخل الـ 18، لكن الكرة ارتدت من الدفاع.

ونراجع مستوى أداء الفريقين تدريجيا فيما تبقى من هذا الشوط ليفشل كلاهما في هز الشباك وينتهي اللقاء بالتعادل.