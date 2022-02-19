اكتشاف صادم بشأن تناول الفيتامينات أثناء كورونا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة توليدو، أن تناول الفيتامينات مثل الزنك وفيتامين سي وفيتامين د، لا يقلل من فرصة الوفاة بسبب كورونا.

رغم استخدام الفيتامينات كمكملات لعلاج أمراض فيروسية، إلا أن فعاليتها في علاج كورونا لم تثبت بعد، واستند الباحثون على بيانات طبية متعددة، وقاموا بتحليل معدل الوفيات ومعدل التنبيب (وضع أنبوب داخل القصبة) ومدة الإقامة في المستشفى، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست”.

وحلل الباحثون أيضا 26 دراسة شملت 5,633 مصابا بكورونا، وقارنوا استخدام الزنك وفيتامين سي وفيتامين د “بالمعيار العام” للرعاية التي تلقاها المرضى، ووجدوا أن الفيتامينات ليس لها تأثير كبير على الوفيات.