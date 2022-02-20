طقس_الأحد: ضباب وأمطار في هذه المناطق #صباح_الخير #طقس_السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر هطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف والرياض والشرقية.

وتسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية ويستمر نشاط الرياح السطحية على حائل وبريدة مثيرة للأتربة والغبار.

كما لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة (الطائف) والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20-45كم/ساعة وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.