السعودية لـ”أوبك+”: لايمكن لأحد ادارة السوق بمفرده

قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك+ لضمان استقرار سوق الطاقة، مضيفاً أن ذلك يتطلب مشاركة جميع الأعضاء.

كان الأمير فيصل يرد على سؤال عن اتخاذ المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إجراءً لمعالجة أي أزمة طاقة ناتجة عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال الأمير فيصل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أمس السبت: نأمل ألا تكون هناك أزمات تؤدي إلى اضطراب الأسواق، وسنواصل العمل مع شركائنا، جميع أعضاء أوبك+ مشاركون في سوق النفط، ولا يمكن لعضو واحد أن يدير هذه السوق بمفرده”.