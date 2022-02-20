عداد_كورونا.. الوفيات إلي 6.3 ملايين

ارتفعت إصابات كورونا حول العالم، اليوم الأحد، لتصل إلي 418.92 مليون .

وكشفت إحصاء لوكالة رويترز، أن الوفيات جراء الوباء بلغ 6 ملايين و240186 شخص.

وبلغ عدد الإصابات في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 118032 فيما سجلت 73 وفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 13 مليونًا و563126 إصابة، بحسب بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، كما بلغت إجمالي الوفيات 121275 وفاة.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية الي 104,829 إصابة ، وسجلت الوفيات نحو 51 حالة وفاة .

وبلغ إجمالي الإصابات 1,962,837، بحسب الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فيما بلغت الوفيات 7,405 حالة وفاة.

ومن جانبها أظهرت البيانات تسجيل البرازيل لنحو 108725 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعه ، كما بلغت الوفيات 851 وفاة جديدة بكورونا .

وبلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين 28 مليونا و 167587 إصابة وفيما سجلت الوفيات نحو 643880 وفاة، بحسب وزارة الصحة البرازيلية.