جعجع عن #حزب_الله.. خرّب #لبنان وأخذه الى جهنم

“زعيم حزب الله حسن نصر الله، خرّب لبنان وأخذه الى جهنم.. وشعب لبنان لن يركع”، هكذا جاءت أبرز تصريحات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في نشاط انتخابي في بيروت تمهيداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد خلال النشاط انتخابي، إن “اتفاق مار مخايل، بين الرئيس ميشال عون وزعيم حزب الله حسن نصر الله، خرّب لبنان وأخذه الى جهنم”.

وأضاف جعجع،” لا نريد لبنان المسيرات” مؤكدا وقوف شعب لبنان في وجه هذا المشروع الأسود ولن يركع “، في إشارة إلى طائرات حزب الله دون طيار، التي يُهدد بها الجوار، حسب ما نقل موقع “صوت بيروت انترناسيونال”.

وأكد أنه من المعيب الزج بلبنان في “أخطار داهمة كما يحصل اليوم”،مخاطباً عون ونصر الله “حولتم لبنان لجهنم بسبب تفاهماتكم وفشلكم وصفقاتكم.

وأكد أن لبنان الذي نريده هو لبنان الكرامة، والحرية، والثقافة، والبحبوحة، هو لبنان السلام، والانفتاح والفن”.