مصادرة 135 رأسًا من الأغنام بالعاصمة المقدسة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة، اليوم الأحد، عن مصادرة (135) رأسًا من الأغنام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاء ذلك خلال الجولات الميدانية على المطاعم والمطابخ في نطاقها الإشرافي وضبط عدد من المحال والمطاعم المخالفة للشروط الصحية والتي تم إغلاقها ومصادرة المواد الغذائية، بهدف تكثيف جهود وأعمال البلديات الفرعية في متابعة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمطاعم والعاملين بها والتأكد من سلامة الوجبات والأطعمة المقدمة وطرق إعدادها وتطبيق الاشتراطات الصحية، وإلزام بعض المنشآت الغذائية والمطاعم بإعادة تصحيح التجهيزات الداخلية للمنشآت واستيفاء بعض الاشتراطات، كتصحيح وضع المداخن التي على واجهات المباني والتي تعد من مسببات التشوه البصري.