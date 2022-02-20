ضربات دقيقة تستهدف خبراء #إيران في مجمع تصنيع الألغام الحوثية

أربكت ضربات دقيقة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية على الأطراف الغربية للعاصمة صنعاء، ميليشيا الحوثي التي سارعت إلى تطويق موقع الاستهداف وإغلاق المنطقة والطرق المؤدية إليها.

وكشفت مصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت أكبر مجمع لورش تصنيع الألغام الحوثية في منطقة المساجد بمديرية بني مطر (غربي صنعاء) ما تسبب في أكبر انفجار تشهده العاصمة منذ الانقلاب، مؤكدة أن ألسنة اللهب والدخان ظلت تتصاعد عدة ساعات من المجمع.

وأفادت المصادر بأن الميليشيا أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت المدنيين من الوصول إلى موقع الانفجار، وزعمت أن الموقع كان مخصصاً لبقايا القذائف التي يطلقها التحالف على مواقعها العسكرية.

وذكرت أن ورش الألغام يتردد عليها خبراء إيرانيون ومن ميليشيا حزب الله، وتعد منطقة عسكرية منذ نحو 4 سنوات وتتكون من عدد من المخازن ومبان محاطة بسور كبير.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف شوهدت تتردد على المنطقة وتتجه نحو صنعاء، فيما أكد آخرون أن أكثر من 50 مسلحاً وقيادياً قتلوا في موقع الاستهداف.