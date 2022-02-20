تعرف على #أسعار_الذهب في #السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم الاحد 20 فبراير 2022، في السعودية ، استقرار في ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبورصات العالمية، ووصل سعر أونصة الذهب بنحو 1899 دولارًا، بعد أن سجلت تقلبات أواخر الاسبوع الماضى، نتيجة الأوضاع في روسيا وأوكرانيا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24،في المملكة نحو 228.95 ريال 61.05 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، في السعودية 209.87 ريال 55.97 دولار .

وجاء سعر جرام الذهب الأكثر تداولات في السعودية عيار 21 عند 200.33 ريال 53.42 دولار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 171.72 ريال 45.79 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 “الاقتصادى” ، صباح اليوم في المملكة نحو 133.56 ريال 35.62 دولار، كما بلغ سعر أونصة الذهب بيع بنحو 7.121.25 ريال 1.899.00 دولار، وجاءت أسعار شراء أونصة الذهب بنحو 7.125.00 ريال 1.900.00 دولار.