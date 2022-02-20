مايكروسوفت: السعودية نجحت في استمرارية التعلّم.. ومنصة “مدرستي” مكّنت التعليم التزامني دون توقف ليوم واحد

إشادة دولية جديدة من الشركة العالمية بنظام التعليم في المملكة إبان جائحة كورونا

أعربت شركة مايكروسوفت الأمريكية، اليوم الأحد، عن إعجابها بنجاح تجربة السعودية في التعليم عن بعد، وذلك خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مشيدة باستثمارات المملكة في تقنيات التعليم، وتوفيرها لبدائل رقمية ساعدت على استمرار العملية التعليمية دون توقف ليوم واحد.

وقالت “مايكروسوفت”، في تقرير نشرته صحيفة CNN، إن السعودية استطاعت التعامل مع تحدي التعليم إبان جائحة كورونا بنجاح، مشيرة إلى أنها استطاعت إعادة فتح وتهيئة المدارس واستيعاب الحضور أيضا، بنفس القوة والنجاح.

كما أشاد التقرير بنسبة الحضور على منصة “مدرستي”، والتي تجاوزت التوقعات مسجلة 98%، بدلا من 70 إلى 80%، وذلك خلال فترة وجيزة فقط وهي أسبوعين من بدء العام الدراسي.

وحول استثمارات المملكة؛ رصد التقرير تسخير السعودية لكافة الإمكانيات المادية واللوجستية، ووفرت عشرات الآلاف من الأجهزة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى منصة “مدرستي”. مشيدة بعزم المملكة على عدم ترك أي طفل دون القدرة على التعلم.

كما سلط التقرير أيضا الضوء على إشادة مايكروسوفت بتوفير وزارة التعليم السعودية لبدائل أخرى، بجانب منصة “مدرستي”، إذ تم إطلاق قنوات فضائية تعليمية بلغ عددها 23، إضافة لثلاث قنوات أخرى للطلاب متحدي الإعاقات الذهنية، والذين يعانون من التوحد.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد تلقت العديد من الإشادات من عدة جهات، وعلى رأسها البنك الدولي في تقريره عن “توظيف الحلول التقنية وتوفر الموارد والأدوات الرقمية”، إذ احتفى التقرير بنموذج المدرسة الرقمية التي أطلقتها “التعليم” منذ بداية العام الدراسي 2020-2021 ميلادية. كما أشادت منظمة “ساعة برمجة”، في تقرير سابق، باستمرارية التعليم في السعودية، وحفاظه على مراتب متقدمة، وعدم تأثر ذلك بجائحة كورونا، إضافة لمبادرة الترويج لعلوم الحاسب.