يقام برعاية ولي العهد.. كل ما تريد معرفته عن “مؤتمر تقنية البترول” بمشاركة 70 دولة #عاجل

يفتتح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

70 دولة و300 شركة

ويأتي المؤتمر بمشاركة خبراء من 70 دولة، و300 شركة عالمية، ويشمل 107 جلسات، تناقش حوالي 800 ورقة علمية.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر، الذي يركز هذا العام على تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويناقش كبار قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، خلال جلساته البالغ عددها 107، أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات المستقبلية التي ستشكل مستقبل القطاع.

برنامج المؤتمر

ويبدأ المؤتمر بجلسة وزارية حول موضوعه الرئيسي، يشارك فيها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وسهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزير النفط الكويتي، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، وإحسان إسماعيل وزير النفط العراقي، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

وفي اليوم الثاني، يفتتح وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان المعرض المصاحب للمؤتمر، ويلي ذلك جلسات نقاشية حول دور شركات البترول والطاقة الكبرى في النهوض بالقطاع، وقيادة التعافي العالمي، ثم يتبع ذلك جلسة حوارية حول التعامل المناسب مع الحراك المستمر في الأسواق العالمية، ويختتم اليوم بندوة حول تحولات قطاع الطاقة لتحقيق مستقبل مستدام ومجدٍ اقتصاديا.

أما في اليوم الثالث، فتعقد إدارة المؤتمر ندوة عن الاقتصاد الدائري للكربون والسياسات والتشريعات المتعلقة به، وآليات تحقيق المكاسب لجميع الأطراف، ثم يلي ذلك ندوة حول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وفي اليوم الرابع والأخير، تقام ندوة نقاشية حول أهمية بناء المرونة والقدرة على التعافي في خضم التغيرات التي يشهدها السوق العالمي للطاقة.

المشاركين في الجلسات

وتأتي الجلسات بمشاركة عدد من الوزراء، والرؤساء التنفيذيين في شركات الطاقة الكبرى، والشركات العاملة في القطاع، ومؤسسات دولية ذات علاقة، كما يشارك في الجلسات عدد من الشخصيات العالمية مثل المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية، ومحمد توفيق رئيس شركة بتروناس الماليزية تنكو ، وأوليفييه لو بوش رئيس شركة شلمبرجيه ، وفيكي هولوب رئيسة شركة أوكسيدينتال بتروليوم، وسكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز.

وكانت المملكة قد أطلقت المؤتمر الدولي لتقنية البترول عام 2005، ويقام المؤتمر كل عام، ويناقش خلال فترة انعقاده التقنيات والقضايا الرئيسة التي تواجه مختصي قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم.