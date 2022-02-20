سان جيرمان يهاجم حكم مباراة نانت.. ويتهمه بالتحيز

انتقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، حكم مباراة نانت، بعد خسارة الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ليوناردو، مدير الكرة بـ سان جيرمان، إن الحكم ميكايل ليساج جاءت قراراته متحيزة لصالح أصحاب الأرض، ما أدى لهزيمة الفريق أمس.

أحداث مثيرة

وشهد ملعب نانت أحداثا مثيرة في شوط المباراة الأول مع باريس سان جيرمان، إذ سجل صاحب الأرض ثلاثة أهداف، أحدها من ضربة جزاء، فيما أضاع نيمار ضربة جزاء لسان جيرمان في الشوط الثاني.

كما طرد الحكم ليساج لاعب نانت “دينيس ابياه”، إلا أنه تراجع عن قراراه بعد الرجوع لتقنية الفار.

أخطاء تحكيمية

وأشار ليوناردو، مدير الكرة بـ سان جيرمان، إلى أن حكم المباراة احتسب ضربة جزاء لصالح نانت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول، رغم أنه أعلن عن دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

واعتبر “ليوناردو” ما أطلق عليه “أخطاء تحكيمية”، جاء بسبب استعجال الحكم في احتساب المخالفات على الفريق الباريسي، مشيرا إلى أن الحكم كان يجب عليه إشهار البطاقة الصفراء لـ ابياه، ومن ثم طرده، بعد تسببه في ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان.