“مسام”: نزع 873 لغمًا من اليمن بينهم 60 “ضد الأفراد”

كشف مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، القائم تحت إشراف ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنه تمكن من انتزاع 873 زرعتها ميليشيا الحوثي، خلال أسبوع.

وأوضح “مسام”، في بيان، أن الألغام التي تمكن من انتزاعها خلال ثالث أسابيع شهر فبراير، هي 60 لغما ضد الأفراد، و657 لغمًا ضد الدبابات، و93 ذخيرة غير متفجرة، و63 عبوة ناسفة.

وحول أماكن تواجد تلك الألغام، كشف مشروع “مسام” أن مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة جاءت الأعلى، بواقع 83 لغمًا ضد الدبابات، وذخيرتين غير متفجرتين، وعبوتين ناسفتين.

وكشفت التقارير الأسبوعية حول نشاط مشروع مسام أن بذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال فبراير 6540، و321 ألفًا و431 لغما منذ بداية المشروع، بهدف حماية الأطفال والنساء وكبار السن من الإصابة جراء تلك الألغام.