برلماني تركي: تركيا تدار من قصر يخالف القانون.. والحكومة تهدم منازل المواطنين

في الوقت الذي يشكى فيه الأتراك من ارتفاع الفواتير كشف برلماني تركي معارض، أن القصر الرئاسي يستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني.

وخلال كلمة له في البرلمان، أوضح، لفانت جوك، البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أن تركيا تدار من قبل قصر يخالف القانون، حيث أن الكهرباء المستخدمة فيه غير قانونية، وفي الوقت ذاته تقوم الحكومة بهدم مسكن المواطن لو أنشأ مسكن من صفيح.

وقال جوك، إن الحكومات ذات السمعة الطيبة في جميع أنحاء العالم التزمت بالقانون، بينما في تركيا الوضع غير ذلك.

يذكر أن رئيس شعبة غرفة المعماريين في أنقرة، تزجان كاراكوش جاندان، كان قد نشر مقطع فيديو يظهر تصنيف موقع جوجل إيرث للقصر الرئاسي التركي الذي أقيم على أراضي مزرعة أتاتورك، كقصر غير قانوني.