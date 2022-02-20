ديربي النصر والهلال أقوى مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين

يستضيف ملعب مرسول بارك بالرياض أحداث الديربي المنتظر بين الهلال والنصر، ضمن دور ربع النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأتي مشاركة النصر في هذا الدور من البطولة بعد فوزه على الاتفاق بهدف نظيف لخالد الغنام، فيما تأهل الهلال بفوز نظيف أيضا على الرائد، بهدفين دون رد.

وتوج النصر بلقب مسابقة كأس خادم الحرمين ست مرات، فيما توج الهلال بلقب البطولة تسع مرات، ليصبح مجموع الفريقين 15 مرة.

وتعد مباراة الديربي بين الهلال والنصر في كأس الملك هي الثالثة خلال هذا الموسم، إذ كانت الأولى في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي أقصى فيها الهلال النصر من البطولة، والثانية في الدوري المحلي وفاز فيها النصر بهدفين مقابل لا شيء.