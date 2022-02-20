الرياض الأعلى.. “الداخلية” تكشف حصيلة مخالفات الإجراءات الاحترازية بجميع مناطق المملكة

كشفت وزارة الداخلية، إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا خلال أسبوع وذلك من 12/ 7/ 1443 حتى 18/ 7/ 1443، في جميع المناطق بالمملكة.

وأوضحت في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي المخالفات وصل إلى 22 ألفا و953 مخالفة، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق بأكبر عدد من المخالفات والذي بلغ 7277، فيما سجلت منطقة عسير أقل عدد من المخالفات بـ 441 مخالفة.

أما عن بقية المناطق، ذكر البيان، أن منطقة المدينة المنورة جاءت في المرتبة الثانية بعدد مخالفات وصل إلى 3067، تلاها الشرقية بـ 2955، مكة المكرمة بـ 1908، ومنطقة القصيم بـ 1566، ومنطقة حائل بـ 1589، ومنطقة الجوف بـ 966، ومنطقة جازان بـ 827، ومنطقة تبوك بـ 726، ومنطقة الباحة بـ 682، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 479، ومنطقة نجران بـ 470.

وناشدت وزارة الداخلية، الجميع من مواطنين ومقيمين بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.