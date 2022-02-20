مشروع “وجهة مسار” يفوز بجائزة “مكة للتميز الاقتصادي”.. و”الفيصل” يكرم “أم القرى”

فازت شركة “أم القرى للتنمية والإعمار”، اليوم الأحد، بجائزة مكة للتميز، بحسب ما أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.

وفازت “أم القرى” بتلك الجائزة، في فرع التميز الاقتصادي، مناصفة، عن مشروعها “وجهة مسار”.

ومشروع “وجهة مسار”، هو مشروع تطويري بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة، قرب المسجد الحرام، وتُطوره شركة “أم القرى” برؤية تنموية واستثمارية، تسهم من خلاله في تعزيز جودة الحياة لأهالي مكة وضيوفها.

من جانبه، شكر ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة “أم القرى”، الأمير خالد الفيصل، معتبرا أن اهتمامهم البالغ بالمشروعات الرائدة يبرز اهتمام المملكة بـ الإبداع الحضاري في جميع المجالات.

وأضاف “أبو عتيق”، في تصريح صحفي، أن اهتمام الجهات المعنية بمشروع “وجهة مسار” وثقتهم فيه، يعكس أهميته باعتباره وجهة حضارية قرب المسجد الحرام، مركز مدينة مكة قبلة المسلمين.

يذكر أن جائزة “مكة للتميز”، تتكون من تسعة فروع، وتشجع العمل المميز والجهد البارز سواء كان فرديا أو جماعيا، كما تؤصل المبادئ الإسلامية في أهمية إتقان العمل.

وتسعى الجائزة أيضا لـ تعزيز وإظهار الإبداع الحضاري في منطقة مكة، وتقدر وتشجع توظيف التقنيات الحديثة خلال عمليات التطوير المختلفة، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنطقة.