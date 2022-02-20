مصر: بدء إثيوبيا في إنتاج الكهرباء من سد النهضة مخالف لإعلان المبادئ.. وخرق للالتزامات

رفضت مصر، اليوم الأحد، قيام إثيوبيا بالبدء في تشغيل سد النهضة على النيل، معتبرة أن ذلك يخالف الالتزامات وإعلان المبادئ بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن قيام إثيوبيا بالإعلان عن البدء في تشغيل سد النهضة، يعد إمعانا في خرق الالتزامات، وخرق لاتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا إلى جانب السودان، في مارس من العام 2015 ميلادية.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة هي الثانية بعد قيام إثيوبيا بملء السد، في وقت سابق، في استمرار لتصرفاتها الأحادية.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، في وقت سابق أمس السبت، عن البدء في إنتاج الكهرباء من سد النهضة، لأول مرة.