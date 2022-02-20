هل اقترب غزو روسيا لأوكرانيا؟.. قلق أمريكي وعقوبات تنتظر موسكو

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا، تزامنا مع إجراء موسكو مناورات في بيلاروسيا، مؤكدا أن موسكو تنتظر عقوبات قاسية حال حدوث أي غزو لكييف.

وقال بلينكن، في تصريحات، اليوم الأحد، إن كل المؤشرات تؤكد إمكانية غزو روسيا لأوكرانيا، مؤكدا أن المناورات في بيلاروسيا تجعل واشنطن أكثر قلقا لاحتمالية حدوث الغزو.

وأضاف أن واشنطن بالتعاون مع الحلفاء أعدت حزمة قاسية من العقوبات على روسيا، لافتا إلى أن فرض هذه العقوبات على روسيا قبل الغزو سيعني تلاشي الردع.

وعن لقاء “بلينكن” المحتمل، بنظيره الروسي “لافروف”، أكد أنه سيكون بموعده حال عدم حدوث الغزو الروسي لأوكرانيا.