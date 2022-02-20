“سال” راعيا لوجستيا لكأس السعودية.. أغلى سباق للخيول في العالم

شهد نادي الفروسية بالرياض، اليوم الأحد، فعاليات توقيع شركة “سال للخدمات اللوجستية“، عقد رعاية أغلى سباق للخيول في العالم2022، للسنة الثانية على التوالي.

ويقام “كأس السعودية” 2022، تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وبتنظيم نادي سباق الخيل فيالسعودية، على مدار يومي 25 و26 فبراير الجاري.

ومثل نادي الفروسية في توقيع العقد المهندس مروان العليان، أمين عام هيئة الفروسية والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، ومن جانبشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس ثنيان آل ثنيان، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي.

في السياق، قال المهندس مروان العليان، أمين عام هيئة الفروسيةوالرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل عن سعادته بهذه الشراكة مثمناًالدور الكبير التي تقوم بها سال السعودية في دعم قطاع الخيلوالسباقات في السعودية.

وأضاف العليان: “نثمن الدور الكبير التي قامت به سال السعودية في نقلالخيل من جميع الدول المشاركة باهتمام وعناية بالغة وللسنة الثانية علىالتوالي، ونتطلع لمزيد من التعاون في النسخ القادمة من كأس السعودية“.

من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسيلشركة سال السعودية المهندس ثنيان آل ثنيان أن هذه الرعاية تأتيوللسنة الثانية على التوالي امتداداً لاهتمام سال السعودية برعايةالمسابقات الوطنية، بالإضافة إلى تقديم خبراتنا في تقديم الخدماتاللوجستية المتكاملة لشركائنا في نادي الخيل.

وأضاف آل ثنيان: “في هذه العام ناولنا في سال أكثر من 100 خيل عبر50 كبينة مخصصة لنقل الخيول قادمة على متن 7 رحلات دولية“.

وتعد شركة ســال التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربيةالسعودية، إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية فيمجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية فيالمملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط بينوسائط النقل الأخرى لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للمساهمةفي تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاًدولياً لخدمة البضائع والشحنات.

وكأس السعودية هو أحد أبرز الفعاليات الاجتماعية والرياضية ضمنبرامج الفعاليات في المملكة، حيث يُقام كأس السعودية في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، ويشكل حدثاً فريداً لمدة يومين من سباقات الخيلالأصيلة، ويضم 16 سباقاً بجوائز تصل إلى 35.1 مليون دولار أمريكي.