عاجل.. يوم تاريخي للرياضة السعودية.. #أخضر_السيدات يخوض أول لقاء دولي #السعودية_سيشل

سيكون يوم 20 فبراير 2022 موعدًا محفوظا في تاريخ الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إذ يخوض منتخب السعودية للسيدات في كرة القدم أول لقاء دولي في تاريخه.

وانطلقت مساء اليوم أولى مباريات الفريق بالملعب الوطني بالمالديف أمام منتخب سيشل، وسجلت البندري مبارك تسجل أول أهداف المنتخب السعودي الأول للسيّدات في التاريخ.



تعتبر هذه المباراة أمام منتخب سيشل هي الأولى في سجلات المنتخب تمهيداً لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً.

وكشفت مدربة منتخبنا للسيدات مونيكا ستاب القائمة النهائية التي ستخوض أولى المباريات بشكلٍ رسمي، قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 من الشهر ذاته بمدينة ماليه بالمالديف.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي للسيدات مكونًا من: ” سارة خالد في حراسة المرمى، بيان صدقة، لانة عبدالرزاق، تالة الغامدي، لين محمد، ليان جوهري، مريم التميمي، سارة حمد، البندري مبارك، نورة إبراهيم، البندري هوساوي”.



ويجلس على دكة البدلاء: “لمى العنزي، مشاعل الحربي، أثير خالد، صبا توفيق، جوري طارق، رغد مخيزن، منى عبدالرحمن، حصة السعدالله، فرح جفري، أسرار الشيباني، داليا أبو لبن، تهاني الزهراني”.

وقالت حول المباراتين، إن الهدف هو أن يكتسب اللاعبات الخبرة اللازمة للعب المباريات الدولية، متابعة: “نسعى لدخولنا بشكلٍ رسمي لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأضافت: “منذ سبتمبر الماضي بدأنا البحث عن لاعبات يُمكن من خلالهن البدء بمشوار المنتخب الوطني وخوض منافساته الرسمية والدولية، ونسعى من خلال هذا المعسكر إلى خلق التجانس الذي نبحث عنه قبل لعب مباراتي سيشل والمالديف الشهر المقبل”.