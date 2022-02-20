أمير مكة يدشن مشاريع تنموية بما يقارب 10 ملايارات ريال

اطلع صاحب السمو الملكي خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , اليوم , على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات الطائف وميسان والمويه والتي بلغت قيمتها مايزيد عن 9 مليارات و 821 مليون ريال.

ودشن الأمير خالد الفيصل خلال زيارته لمحافظة الطائف مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف وعدداً من مشروعات المياه في المحافظة شملت نقل مياه (عرفات-الطائف) بضح 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة-رنية-الخرمة)156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية تقدر بنحو مليون و 630 ألف م3 والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات تتسع لقرابة مليون و 530 ألف م3 .

بعد ذلك رأس سمو أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات الطائف وميسان والمويه ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وبلغت قيمة المشاريع في محافظة الطائف 9 مليارات و 433 مليون ريال شملت 17 مشروعاً تابعة لأمانة المحافظة، و14 مشروعًا تابع للشؤون الصحية، و 13 مشروعًا تابع لشركة المياه الوطنية، ومشروعاً واحداً تابعاً لمكتب شؤون الإسكان بالمحافظة، و 5 مشاريع تابعة لجامعة الطائف، و 3 مشاريع تابعة للإدارة العامة للتعليم، ومشروعين تابعين لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، و 10 مشاريع تابعة لإدارة الكهرباء، و 4 مشاريع تابعة لمطار الطائف الدولي، وخمسة مشاريع تابعة لإدارة المساجد والدعوة والارشاد.

كما دشن سموه مشروعاً لإدارة التعليم بمحافظة الطائف يتمثل في إنشاء مجمع نخب التعليمي، ومشروعين تابعين لشركة المياه الوطنية يتمثلان في تنفيذ عقد خزان الرحمانية وتصميم وتنفيذ عقد خزان الشريف.

وفي محافظة ميسان تجاوزت قيمة المشاريع 26 مليون ريال تمثلت في 5 مشاريع تابعة لإدرة الطرق والنقل، و3 مشاريع بلدية، وفي محافظة الموية بلغت قيمة المشاريع أكثر من 193 مليون ريال شملت 5 مشاريع تابعة لوزارة النقل، ومشروع إنشاء شبكة هوائية مزدوجة تابعة لشركة الكهرباء، و6 مشاريع بلدية في كل من بلديتي الموية وظلم، كما دشن سموه 8 مشاريع في المحافظة شملت المركز الحضاري ومباني بلدية ومرافق عامة ومسالخ بقرى المويه ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ووحدائق وساحات وومرات مشاة.

ويستكمل الأمير خالد الفيصل غداً الاثنين جولاته بزيارة محافظات تربة والخرمة ورنية.