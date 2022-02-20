إسرائيل: هدفنا وقف برنامج #إيران للصواريخ البالستية وإرهابها الإقليمي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إسرائيل وقف برنامج إيران للصواريخ البالستية وإرهابها الإقليمي.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق النووي الإيراني سيجعل الشرق الأوسط أكثر عنفا وأقل استقرارا، متابعا: “إيران تمول حزب الله وتدفع وكلائها إلى مقاتلتنا وعليها دفع الثمن عن سلوكياتها بالمنطقة”.

وشدد على أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يجب أن يتوقف.

وتابع: “إسرائيل لن تقبل إيران كدولة عتبة نووية – لدينا خط أحمر واضح لن نتفاوض عليه. ستحتفظ إسرائيل دائمًا بحرية التصرف من أجل الدفاع عن نفسها”.