مباحثات سعودية أمريكية في ميونخ.. الأمن الدولي على رأس المناقشات

دارت مباحثات سعودية أمريكية في ميونخ ثالث أكبر مدن ألمانيا، مساء اليوم الأحد، وكان الأمن واليلم الدوليين على رأس المناقشات.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ويضم كلاً من؛ السيناتور ليندسي غراهام، والسيناتورة أيمي كلوبوشار، والسيناتور جوني إرنست، والسيناتور روبرت بورتمان، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.