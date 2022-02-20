فيفا⁩ يعاقب لاعبي ⁧#الهلال⁩ ⁧#كنو⁩ و #بيريرا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا⁩”، مساء اليوم، إيقاف لاعبي ⁧الهلال⁩ محمد ⁧كنو⁩ 3 مباريات وبيريرا مباراتين بدءاً من مواجهة ⁧الشباب⁩ الماضية.

وأكد نادي الهلال تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف اللاعبين محمد كنو وماثيوس بيريرا بعد طردهما خلال مباراة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

ونشر النادي بيانًا على صفحته بموقع “تويتر” قال به: تلقت إدارة النادي من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي خطابًا يفيد بإيقاف ثنائي الفريق محمد كنو 3 مباريات، وبيريرا مباراتين.

وأشار البيان إلى أن الإيقاف بدأ من مباراة الشباب الأخيرة، واختتم: رفعت الإدارة بعد تلقيها الخطاب استئنافًا ضد قرار إيقاف كنو مباراة ثالثة.

ويستعد الهلال لملاقاة النصر يوم الإثنين بربع نهائي كأس الملك والذي سيقام على ملعب “مرسول بارك”.