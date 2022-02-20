القبض على شخص نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في الباحة

ألقت شرطة منطقة الباحة، اليوم، القبض على شخص بتهمة نقل مخالف لنظام أمن الحدود.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة قبضت على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمركبته الخاصة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص والناقل إلى النيابة العامة.

وكل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي خدمة أو مساعدة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، و غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.