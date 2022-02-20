تدشّن المرحلة الثانية من مسابقة #مدرستي_تُبرمج.. تعرف على مميزاتها

في حفل نظمته وزارة التعليم داخل قصر سلوى بمنطقة الدرعية وبالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تطوير بوابة الدرعية، دشّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مساء الأحد، فعاليات المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية: “مدرستي تُبرمج”.

وقالت المشرفة على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم رئيسة لجنة مسابقة “مدرستي تُبرمج” الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس: إن المرحلة الاولى من مسابقة “مدرستي تُبرمج” عززت مهارات أبنائنا وبناتنا من الطلبة، ومعلمينا ومعلماتنا من منسوبي وزارة التعليم.

وأضافت أن مسابقة “مدرستي تُبرمج” تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تنمية المهارات العليا لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين؛ بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين؛ لتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزز من إنتاج البرمجيات في التعليم الحكومي والأهلي والدولي عبر جيل واعد يسعى بجد لتوسيع آفاقه المستقبلية الرقمية؛ ليصبح جيلًا ناشئًا يحقق رؤية مملكتنا 2030 نحو التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة.

وعن مميزات المرحلة الثانية قالت: “تتميز بالتنوّع في التطبيقات البرمجية المتاحة والمسارات الشيقة والممتعة، التي تحاكي مختلف اهتمامات الطلاب والطالبات باختلاف أعمارهم وهواياتهم في التصميم والتخطيط والبرمجة”.

وأشاد البنك الدولي بنموذج المدرسة الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسي 2020-2021م، بحسل الفارس.

وأكدت لمبادرة أسهمت في بناء وعي مبكّر حول أهمية استخدام تقنيات التعليم الحديثة في دعم عمل المعلمين، إضافة إلى إشادة منظمة ساعة برمجة في استمرارية المملكة في المحافظة على مراتب متقدمة في مبادرتها الهادفة للترويج لعلوم الحاسب، على حد تعبيرها.