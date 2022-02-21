حيلة جديدة.. بيع 900 كيلو مواد غذائية فاسدة في بسطات عشوائية بابها

في ظل الممارسات التجارية غير المشروعة والكسب السريع تمكن مراقبو إدارة الرقابة المسائية في امانة منطقة عسير من ضبط مواد غذائية فاسدة كانت مجهزة لتسويقها.

وتبين بعد ضبطها ان تلك المواد الغذائية كانت مجهولة المصدر علاوة على مخالفة اشتراطات النقل و التخزين.

فيما تم ضبط مواد غذائية كانت مجهزة بإحدى المطاعم بمدينة أبها بهدف تسويقها عبر نقطة بيع غير نظامية وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وإزالة البسطات العشوائية.

وعلى اثر ذلك تم ضبط ٩٣٣ كيلو من المواد الغذائية المخالفة لشروط النقل والتخزين والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

مضيفا الى أن المواد الغذائية كانت مجهزة بطريقة غير نظامية وغير صحية وتم اتلاف المضبوطات فورا جاء ذلك خلال جولة ميدانية تعقبيه وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المعروض.

الجدير بالذكر فإن أمانة عسير تؤكد على استمرارية جولاتها الرقابية لمكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في الأماكن العامة والطرقات؛ لما تسببه من تشوه بصري وأضرار صحية.